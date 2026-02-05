Заболеваемость корью растет в Актюбинской области

В областной инфекционной больнице Актюбинской области на данный момент находятся 30 детей с корью, двое из которых находятся в реанимации с осложнениями в виде пневмонии. В связи с ростом заболеваемости дополнительно развернули 30 коек, всего для больных кори оборудовано 58 коек и три реанимационных места.