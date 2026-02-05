Ричмонд
Заболеваемость корью растет в Актюбинской области

Актобе. 5 февраля. КазТАГ — С ноября 2025 года в Актюбинской области фиксируется рост заболеваемости корью: с начала года зарегистрировано 130 первичных случаев, из которых 107 подтверждены лабораторно, сообщает «Диапазон».

«С ноября 2025 года в Актюбинской области растет число заболевших корью. С начала года зарегистрировано уже 130 первичных случаев, из них 107 подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении в четверг.

В областной инфекционной больнице Актюбинской области на данный момент находятся 30 детей с корью, двое из которых находятся в реанимации с осложнениями в виде пневмонии. В связи с ростом заболеваемости дополнительно развернули 30 коек, всего для больных кори оборудовано 58 коек и три реанимационных места.

Основной профилактической мерой остается вакцинация: обычно ее проводят в 12−15 месяцев с повторной прививкой в шесть лет, однако из-за эпидемиологической ситуации в регионе введена дополнительная иммунизация.

«Сейчас мы вакцинируем детей в возрасте от 6 до 11 месяцев. Это дополнительная иммунизация, которая проводится на основании постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. В Актюбинской области в этой возрастной группе насчитывается 5223 ребенка, вакцинации подлежат 4760, привито 1659 детей. Работа продолжается», — заявила замруководителя управления здравоохранения Айгуль Аманжулова.

В области имеется свыше 30 тысяч доз комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи производства Индии. По словам облздрава, этого запаса достаточно, чтобы вакцинировать всех детей, подлежащих прививке.