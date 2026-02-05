Клуб КПЛ заинтересован в подписании бывшего игрока ЦСКА

По информации источника, Муса привлек внимание руководства кызылординского клуба после подписания его соотечественника Виктора Мозеса.
В текущем сезоне чемпионата Нигерии он отыграл 14 матчей, в которых забил три мяча.
Свою лучшую игру Муса демонстрировал в составе ЦСКА. Он становился трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), обладателем Кубка России (2013) и дважды Суперкубка страны (2013, 2014). В 184 матчах за «армейцев» он забил 61 гол и отдал 33 результативные передачи.
В составе национальной сборной Нигерии Муса провел 111 игр, в которых забил 18 мячей и отдал 16 ассистов. Победитель Кубка африканских наций-2013.