Клуб КПЛ заинтересован в подписании бывшего игрока ЦСКА

Кызылординский «Кайсар» ведет переговоры с нигерийским форвардом Ахмедом Мусой, сообщает инсайдер Иван Карпов. 33-летний экс-игрок ЦСКА, «Лестера» и «Аль-Насра» в настоящий момент выступает за «Кано Пилларс» из чемпионата Нигерии.

Источник: Курсив

По информации источника, Муса привлек внимание руководства кызылординского клуба после подписания его соотечественника Виктора Мозеса.

В текущем сезоне чемпионата Нигерии он отыграл 14 матчей, в которых забил три мяча.

Свою лучшую игру Муса демонстрировал в составе ЦСКА. Он становился трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), обладателем Кубка России (2013) и дважды Суперкубка страны (2013, 2014). В 184 матчах за «армейцев» он забил 61 гол и отдал 33 результативные передачи.

В составе национальной сборной Нигерии Муса провел 111 игр, в которых забил 18 мячей и отдал 16 ассистов. Победитель Кубка африканских наций-2013.