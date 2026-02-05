В Татарстане стартовала акция по спасению рыбы от зимнего замора

В Госкомитете подчеркнули, что подобные меры принимаются каждую зиму при установлении длительных морозов и плотного ледостава. К акции могут присоединиться и жители республики, согласовав свои действия со специалистами районных подразделений ведомства. Работы по аэрации водоемов будут продолжаться до окончания ледостава.