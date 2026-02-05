Ричмонд
В Татарстане стартовала акция по спасению рыбы от зимнего замора

Устойчивый ледяной и снежный покров перекрывает доступ кислорода в воду.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане началась ежегодная экологическая кампания «Рыбе — быть!», направленная на предотвращение массовой гибели рыбы подо льдом. Как пояснили в Госкомитете республики по биоресурсам, устойчивый ледяной и снежный покров перекрывает доступ кислорода в воду, создавая угрозу для подводных обитателей.

Первыми мероприятия провели в Алексеевском районе. Сотрудники ведомства вместе с местными рыболовами-любителями пробурили около ста лунок на водоемах у сельских населенных пунктов. Это позволило обеспечить необходимый газообмен и снизить риск замора.

В Госкомитете подчеркнули, что подобные меры принимаются каждую зиму при установлении длительных морозов и плотного ледостава. К акции могут присоединиться и жители республики, согласовав свои действия со специалистами районных подразделений ведомства. Работы по аэрации водоемов будут продолжаться до окончания ледостава.