В Татарстане стартовала акция по спасению рыбы от зимнего замора

В Татарстане началась ежегодная экологическая кампания «Рыбе — быть!», направленная на предотвращение массовой гибели рыбы подо льдом. Как пояснили в Госкомитете республики по биоресурсам, устойчивый ледяной и снежный покров перекрывает доступ кислорода в воду, создавая угрозу для подводных обитателей.
Первыми мероприятия провели в Алексеевском районе. Сотрудники ведомства вместе с местными рыболовами-любителями пробурили около ста лунок на водоемах у сельских населенных пунктов. Это позволило обеспечить необходимый газообмен и снизить риск замора.
В Госкомитете подчеркнули, что подобные меры принимаются каждую зиму при установлении длительных морозов и плотного ледостава. К акции могут присоединиться и жители республики, согласовав свои действия со специалистами районных подразделений ведомства. Работы по аэрации водоемов будут продолжаться до окончания ледостава.