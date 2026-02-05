Братск и Черемхово помогают жителям Бодайбо, которые остаются без тепла и воды

5 февраля 2026 года в городе планируют запустить отопление в двух школах. Сейчас ситуация осложняется тем, что ночью из-за оттаивания произошел прорыв теплотрассы. При этом в планах у властей вернуть сегодня тепло в три дома на улице Солнечной.