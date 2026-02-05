Братск и Черемхово помогают жителям Бодайбо, которые остаются без тепла и воды. Без отопления в 40-градусные морозы там осталось около 140 домов. Из аэропорта Братска 5 февраля в Бодайбо отправились 19 специалистов, которые будут помогать восстанавливать систему водоснабжения.
— Профессионалы коммунальной сферы из Братска, Братского района и Чунского округа везут с собой весь необходимый инструмент, включая сварочные аппараты, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани.
В это время мэр Черемхова Вадим Семенов рассказал, что в городе также выделили аварийную бригаду из трех сварщиков и одного теплотехника. Они поедут в Бодайбо для оперативного налаживания всех систем отопления.
5 февраля 2026 года в городе планируют запустить отопление в двух школах. Сейчас ситуация осложняется тем, что ночью из-за оттаивания произошел прорыв теплотрассы. При этом в планах у властей вернуть сегодня тепло в три дома на улице Солнечной.