В России создали GPS-трость для помощи пожилым людям в экстренных ситуациях

«Мы взяли стандартную трость с регулировкой высоты, встроили в ручку GPS-трекер, который позволяет отслеживать местоположение с телефона. Также добавили насадку с антискольжением: шипы у насадки закрываются крышкой, что позволяет комфортно использовать трость в помещении. В будущем встроим фонарик для улучшения видимости в темноте, что особенно важно для людей с плохим зрением, на основание трости нанесем светоотражающую ленту, с помощью которой человека с тростью будет видно ночью издалека. И главное — добавим кнопку SOS, которая в случае чрезвычайной ситуации поможет привлечь внимание прохожих громкими звуковыми сигналами», — приводит пресс-служба слова разработчицы Кристины Кучеренко.