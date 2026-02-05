В России создали GPS-трость для помощи пожилым людям в экстренных ситуациях

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Трость со встроенным GPS-трекером, которая позволяет отслеживать местоположение пенсионеров с деменцией и психическими расстройствами, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По оценкам главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, к 2050 году число россиян с деменцией может достичь 4 млн человек. После 60 лет риск деменции удваивается примерно каждые 5−10 лет. Потеря ориентации в пространстве у пожилых людей — серьезная проблема, которая повышает риск заблудиться, получить травмы, переохладиться или столкнуться с другими опасностями.
«Мы взяли стандартную трость с регулировкой высоты, встроили в ручку GPS-трекер, который позволяет отслеживать местоположение с телефона. Также добавили насадку с антискольжением: шипы у насадки закрываются крышкой, что позволяет комфортно использовать трость в помещении. В будущем встроим фонарик для улучшения видимости в темноте, что особенно важно для людей с плохим зрением, на основание трости нанесем светоотражающую ленту, с помощью которой человека с тростью будет видно ночью издалека. И главное — добавим кнопку SOS, которая в случае чрезвычайной ситуации поможет привлечь внимание прохожих громкими звуковыми сигналами», — приводит пресс-служба слова разработчицы Кристины Кучеренко.
По мнению создателей, умная трость снизит время поиска потерявшегося пожилого человека и риск возможных травм. Они отмечают, что прямых аналогов такой трости нет: большинство существующих устройств с GPS-трекером дополнены функциями, значительно повышающими стоимость, но не применяемыми в рамках проекта. Было решено их убрать, чтобы сделать трость более доступной для покупки. Цена на устройство, по подсчетам разработчиков, составит около 4 тыс. рублей. «Создать макет трости с встроенным GPS-трекером, фонариком, светоотражающими элементами и кнопкой SOS студенты планируют к апрелю текущего года», — добавили в пресс-службе.