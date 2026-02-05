Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы смогут бесплатно проверить родинки 6 февраля

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 6 февраля пройдет бесплатная проверка родинок. Это мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Акцию анонсировали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

— Пройти скрининг, проверить свое здоровье и получить рекомендации врача можно бесплатно, без записи и очередей, — рассказали в пресс-службе.

Акция пройдет с 14:00 до 20:00 в ТРЦ «Сибирский Молл».

Минздрав Новосибирской области напомнил, что новообразования кожи являются распространенной онкологической проблемой в регионе.