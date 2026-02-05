Новосибирцы смогут бесплатно проверить родинки 6 февраля

В Новосибирске 6 февраля пройдет бесплатная проверка родинок. Это мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Акцию анонсировали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
— Пройти скрининг, проверить свое здоровье и получить рекомендации врача можно бесплатно, без записи и очередей, — рассказали в пресс-службе.
Акция пройдет с 14:00 до 20:00 в ТРЦ «Сибирский Молл».
Минздрав Новосибирской области напомнил, что новообразования кожи являются распространенной онкологической проблемой в регионе.