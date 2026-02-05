Банки стали реже выдавать кредиты казахстанцам

«В структуре кредитов населению ипотечные кредиты за 2025 год выросли на 14,6%, до 6,9 трлн тенге, потребительские кредиты — на 21,0%, до 16,7 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 33,5% в 2024 году, в том числе рост беззалогового потребительского кредитования снизился с 29,3% в 2024 году до 14,5% по итогам 2025-го. В свою очередь в результате принятых сдерживающих мер темпы роста выдачи новых беззалоговых потребительских кредитов замедлились с 22,6% в 2024 году до 6,1% по итогам 2025 года», — сообщили в ведомстве.