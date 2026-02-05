Мэр Омска Шелест сообщил о готовности дорожных служб к снегопаду

Дорожные службы Омска приведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым снегопадом.
Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своём Telegram-канале. По его словам, для оперативной работы на улицы будет выведена дополнительная техника и усиленные рабочие бригады. В случае необходимости к уборке подключат и сторонних подрядчиков.
Градоначальник напомнил о многоэтапной схеме работы при обильных осадках: сначала обработка дорог противогололёдными материалами, затем прометание, раздвижка и вывоз снега. Основной объём работ, чтобы не мешать движению, будут выполнять вечером после часа пик и ночью. Мэр также обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать проезду спецтехники.
