Мэр Омска Шелест сообщил о готовности дорожных служб к снегопаду

Градоначальник напомнил о многоэтапной схеме работы при обильных осадках: сначала обработка дорог противогололёдными материалами, затем прометание, раздвижка и вывоз снега. Основной объём работ, чтобы не мешать движению, будут выполнять вечером после часа пик и ночью. Мэр также обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать проезду спецтехники.