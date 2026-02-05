Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска выжила после падения с 13-го этажа

Пострадавшая приземлилась на заснеженный козырёк подъезда.

Источник: НДН.ИНФО

Днём 5 февраля в Калининском районе города Новосибирска на улице Игарской женщина выпала с 13-го этажа и упала на козырёк подъезда. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Сотрудники экипажа Вега-1 провели медицинскую эвакуацию пострадавшей и передали её бригаде скорой помощи. Местная жительница 1994 года рождения чудом выжила после падения с огромной высоты. Вероятно, снег на козырьке смягчил падение.

Характер травм, полученных пострадавшей, не уточняется.

Андрей Лактионов