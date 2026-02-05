Жительница Новосибирска выжила после падения с 13-го этажа

Днём 5 февраля в Калининском районе города Новосибирска на улице Игарской женщина выпала с 13-го этажа и упала на козырёк подъезда. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
Сотрудники экипажа Вега-1 провели медицинскую эвакуацию пострадавшей и передали её бригаде скорой помощи. Местная жительница 1994 года рождения чудом выжила после падения с огромной высоты. Вероятно, снег на козырьке смягчил падение.
Характер травм, полученных пострадавшей, не уточняется.
Ранее мы писали, что в Новосибирске ребёнок упал с труб, повредил ногу и провел два часа на морозе.
Андрей Лактионов