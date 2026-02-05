«Авангард» сыграет в Омске матч с уральцами перед февральской паузой без Ги Буше

Интересный нюанс будет в том, что «ястребы» сыграют здесь без своего наставника Ги Буше. Тренер заранее договаривался с руководством клуба о разрешении уехать на это время в 2026 году в США из-за спортивных успехов своей дочери Наоми в студенческом хоккее. С матерью Наоми специалист достаточно давно уже в разводе, в Омске живет с другой, но с ребенком все равно поддерживает хорошие отношения.