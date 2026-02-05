Ричмонд
«Авангард» сыграет в Омске матч с уральцами перед февральской паузой без Ги Буше

Тем временем соперник «ястребов» приехал в Омск без своего бомбардира Рида Буше.

Источник: Комсомольская правда

5 февраля «Авангард» на своей арене проведет матч чемпионата КХЛ, где сыграет с «Автомобилистом», который не так давно он победил в овертайме. Начало встречи в 19:30.

На ТВ матч покажут «12-й канал», каналы KHL и KHL Prime.

Интересный нюанс будет в том, что «ястребы» сыграют здесь без своего наставника Ги Буше. Тренер заранее договаривался с руководством клуба о разрешении уехать на это время в 2026 году в США из-за спортивных успехов своей дочери Наоми в студенческом хоккее. С матерью Наоми специалист достаточно давно уже в разводе, в Омске живет с другой, но с ребенком все равно поддерживает хорошие отношения.

Наоми учится в Йельском университете, в этом сезоне за команду вуза она в 26 играх забросила 6 шайб и отдала 18 результативных передач. 6−7 февраля ее команда сыграет два заключительных домашних матча в регулярном чемпионате, против хоккеисток университета Кларксона и университета Святого Лаврентия Именно поскольку матчи заключительные домашние, для Буше-старшего они так и важны, отмечал он заранее еще в прошлом году на одной из послематчевых пресс-конференций.

В итоге временно работу главного тренера в «Авангарде» на несколько игр возьмет помощник Ги Буше Дэйв Барр.

Одновременно соперник «ястребов» сегодня, «Автомобилист», приехал на эту игру без другого Буше, форварда. Рид Буше ранее выступал за «Авангард», но в межсезонье перешел в уральский клуб. Он также уехал в США временно, но по другим обстоятельствам, хотя и тоже семейным.

Команды всего в чемпионатах СССР, МХЛ и КХЛ сыграли между собой 126 раз. Из них «Авангард» побеждал там в 54 матчах, а уральцы в 61. 11 раз клубы играли вничью. Соотношение шайб тут 409:351 в пользу «Автомобилиста».

Букмекеры дают на матч такой расклад: на победу хозяев в основное время коэффициент 1,80, на победу гостей в этом же интервале 3,87. На ничью в основное время примут деньги с коэффициентом в 4,48. На победу «Авангарда» в каком-либо раскладе коэффициент 1,46, на такой же успех уральцев это 2,72.

Ранее мы писали, как Ги Буше оценил победу над «Шанхай Дрэгонс» 3 февраля.

