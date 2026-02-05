Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим беспилотной опасности сняли в Ростовской области

Угрозу атаки БПЛА сняли в Ростовской области утром 5 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в рассылке РСЧС.

Напомним, в ночь на 5 февраля силы противовоздушной обороны отразили атаку, в ходе которой над 12 населенными пунктами области было уничтожено 27 вражеских беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в результате падения обломков одного из дронов в Батайске пострадал водитель грузовика. Мужчина был доставлен в больницу.

В Новошахтинске из-за атаки БПЛА был поврежден частный жилой дом. Находившаяся внутри семья не пострадала.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше