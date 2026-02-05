Режим беспилотной опасности сняли в Ростовской области

В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в рассылке РСЧС.
Напомним, в ночь на 5 февраля силы противовоздушной обороны отразили атаку, в ходе которой над 12 населенными пунктами области было уничтожено 27 вражеских беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, в результате падения обломков одного из дронов в Батайске пострадал водитель грузовика. Мужчина был доставлен в больницу.
В Новошахтинске из-за атаки БПЛА был поврежден частный жилой дом. Находившаяся внутри семья не пострадала.
