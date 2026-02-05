В Новосибирске создают умную трость для поиска пропавших пожилых людей

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) разрабатывают интеллектуальную трость, которая поможет оперативно находить пожилых людей, страдающих деменцией, нарушениями зрения или слуха.
Устройство представляет собой обычную трость с регулировкой высоты, в ручку которой встроен GPS-трекер. Местоположение владельца можно отслеживать в реальном времени через смартфон.
«Мы сделали акцент на простоте и доступности, В будущем добавим фонарик, светоотражающую ленту на основание и кнопку SOS, которая будет издавать громкие звуковые сигналы в чрезвычайной ситуации. Также предусмотрена антискользящая насадка с выдвижными шипами — они закрываются крышкой, чтобы не царапать пол в помещении», — рассказала студентка факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Кристина Кучеренко.
По словам разработчиков, аналогов с таким набором функций при низкой стоимости на рынке нет. Большинство GPS-устройств для пожилых перегружены ненужными опциями, что сильно увеличивает цену. Студенты намеренно упростили конструкцию, чтобы сделать трость доступной — ориентировочная стоимость составит около 4 тысяч рублей.
