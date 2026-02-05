В Новосибирске создают умную трость для поиска пропавших пожилых людей

«Мы сделали акцент на простоте и доступности, В будущем добавим фонарик, светоотражающую ленту на основание и кнопку SOS, которая будет издавать громкие звуковые сигналы в чрезвычайной ситуации. Также предусмотрена антискользящая насадка с выдвижными шипами — они закрываются крышкой, чтобы не царапать пол в помещении», — рассказала студентка факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Кристина Кучеренко.