Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске создают умную трость для поиска пропавших пожилых людей

Устройство представляет собой обычную трость с регулировкой высоты, в ручку которой встроен GPS-трекер.

Источник: НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) разрабатывают интеллектуальную трость, которая поможет оперативно находить пожилых людей, страдающих деменцией, нарушениями зрения или слуха.

Устройство представляет собой обычную трость с регулировкой высоты, в ручку которой встроен GPS-трекер. Местоположение владельца можно отслеживать в реальном времени через смартфон.

«Мы сделали акцент на простоте и доступности, В будущем добавим фонарик, светоотражающую ленту на основание и кнопку SOS, которая будет издавать громкие звуковые сигналы в чрезвычайной ситуации. Также предусмотрена антискользящая насадка с выдвижными шипами — они закрываются крышкой, чтобы не царапать пол в помещении», — рассказала студентка факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Кристина Кучеренко.

По словам разработчиков, аналогов с таким набором функций при низкой стоимости на рынке нет. Большинство GPS-устройств для пожилых перегружены ненужными опциями, что сильно увеличивает цену. Студенты намеренно упростили конструкцию, чтобы сделать трость доступной — ориентировочная стоимость составит около 4 тысяч рублей.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске создали первый в мире дозиметр-аксессуар.