Москва потеснила Сибирь в рейтинге покупок омичей

Управление Росреестра по Омской области предоставило отчет о работе в четвертом квартале 2025 года. С октября по декабрь включительно ведомство обработало 344 экстерриториальных заявления о дистанционной регистрации прав на недвижимость.
Из озвученного объема 184 запроса поступило от жителей региона, а 160 — от покупателей из других областей. Эксперты отметили, что спрос на иногородние объекты обоюдно снизился в сравнении с предыдущим кварталом. Так, омичи оформили на 12% меньше сделок в других субъектах РФ, а входящий поток упал на 47%.
Лидерами предпочтений омичей стали Москва и Московская область (30 заявлений), сместив с первого места Сибирский федеральный округ. Второе место заняла Новосибирская область, третье — Краснодарский край и Тюменская область.
В свою очередь, чаще всего права на омскую недвижимость оформляли жители Тюменской области, Москвы и Подмосковья.
«Обоюдное снижение покупательского интереса в регионах друг к другу можно объяснить, во-первых, сезонной — и, к тому же, пиковой — активностью на рынках на местах. Во-вторых, снижение общего количества экстерриториальных заявлений может говорить о неявной, но сохраняющейся заинтересованности, выраженной в покупке объектов в премиальном или элитном сегментах жилья. То есть, купили меньше, но при этом лучше — дороже и выборочно. И как подтверждение: в тройке покупателей недвижимости в Омске — жители регионов с самыми высокими доходами населения», — прокомментировал ситуацию член Общественного совета при областном управлении Росреестра Илья Васильчук.
