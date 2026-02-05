Москва потеснила Сибирь в рейтинге покупок омичей

«Обоюдное снижение покупательского интереса в регионах друг к другу можно объяснить, во-первых, сезонной — и, к тому же, пиковой — активностью на рынках на местах. Во-вторых, снижение общего количества экстерриториальных заявлений может говорить о неявной, но сохраняющейся заинтересованности, выраженной в покупке объектов в премиальном или элитном сегментах жилья. То есть, купили меньше, но при этом лучше — дороже и выборочно. И как подтверждение: в тройке покупателей недвижимости в Омске — жители регионов с самыми высокими доходами населения», — прокомментировал ситуацию член Общественного совета при областном управлении Росреестра Илья Васильчук.