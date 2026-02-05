Новый способ заказа «красивых» госномеров на авто внедрили в Казахстане

В сообщении говорится, что «желаемые» и «зеркальные» номера казахстанцы могут выбрать и заказать онлайн в еще одном цифровом сервисе — мобильном приложении ЦОН. Отмечается, что оформление заявки занимает несколько минут. Пользователю необходимо авторизоваться, выбрать сервис заказа госномера и ввести желаемый номер и серию. Регион определяется автоматически в соответствии с местом регистрации заявителя.