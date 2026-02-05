Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый способ заказа «красивых» госномеров на авто внедрили в Казахстане

Онлайн-заказ государственных регистрационных номерных знаков на авто теперь доступен и в мобильном приложении ЦОН, передает NUR.KZ со ссылкой на «Правительство для граждан».

Источник: Nur.kz

В сообщении говорится, что «желаемые» и «зеркальные» номера казахстанцы могут выбрать и заказать онлайн в еще одном цифровом сервисе — мобильном приложении ЦОН. Отмечается, что оформление заявки занимает несколько минут. Пользователю необходимо авторизоваться, выбрать сервис заказа госномера и ввести желаемый номер и серию. Регион определяется автоматически в соответствии с местом регистрации заявителя.

«В случае если номер свободен, пользователю предлагается произвести оплату и выбрать удобное отделение для получения готового номерного знака. Если выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант», — рассказали в госкорпорации.