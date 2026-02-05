В Новосибирской области перед паводком проверят гидротехнические сооружения

Ожидается, что паводок 2026 года будет развиваться в две фазы. Первая пройдет в апреле, она связана с таянием снега. В этот период возможны локальные подтопления и повреждения инфраструктуры. Вторая ожидается в мае-июне. В этот период в связи с приходом воды из Верхней Оби прогнозируется повышение уровня Новосибирского водохранилища, что повлечет за собой сброс воды в Обь и создаст угрозу для дачных участков в пойме реки.