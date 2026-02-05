В Новосибирской области перед паводком проверят гидротехнические сооружения

Новосибирская область готовится к паводку. С 25 февраля по 20 марта в регионе будет проверено 19 гидротехнических сооружений в 13 паводкоопасных районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
— Особое внимание будет уделено четырем водозащитным дамбам, от состояния которых зависит безопасность целых населенных пунктов. Специалисты комиссии оценят прочность сооружений, работоспособность водопропускных устройств и уровень воды в прудах, — уточнили в пресс-службе.
Ожидается, что паводок 2026 года будет развиваться в две фазы. Первая пройдет в апреле, она связана с таянием снега. В этот период возможны локальные подтопления и повреждения инфраструктуры. Вторая ожидается в мае-июне. В этот период в связи с приходом воды из Верхней Оби прогнозируется повышение уровня Новосибирского водохранилища, что повлечет за собой сброс воды в Обь и создаст угрозу для дачных участков в пойме реки.
Муниципалитеты заблаговременно сформировали резервы для экстренного реагирования и развернули дополнительные временные гидропосты. Оповещение населения в потенциально опасных районах будет осуществляться оперативно через муниципальные системы.