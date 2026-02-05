Ричмонд
полупрозрачная облачность
«Спусковым механизмом стал край плазменного облака, выброшенный в космос». Ученые предупредили о магнитных бурях планетарного масштаба на Земле

Ученые объявили о магнитных бурях планетарного масштаба — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле. Об этом белорусам и другим жителям планеты сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Около 08.30 по минскому времени ученые объявили, что на Земле начались магнитные бури.

— Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба, — предупредили специалисты.

Утром четверга фиксировались слабые магнитные бури уровня G1 с прогнозом их роста до второго и третьего уровней. Возникновение магнитных бурь ученые объяснили общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, которая наблюдается с начала февраля. Также в Лаборатории рассказали, что вызвало магнитные бури.

— Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1, — прокомментировали в лаборатории.

По этой причине утром 5 февраля в ночной зоне западного полушария Земли наблюдались сильные полярные сияния, которые достигли максимального уровня 10 по своей интенсивности. Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США.

Ранее ученые предупредили о магнитных бурях после пяти сильных вспышек на Солнце: «В зоне максимальных рисков для Земли будет еще три дня».

Тем временем в Минске жестко заморозили трактор Belarus и включили мотор — вот что было дальше.

К слову, Белгидромет уже сказал, когда морозы отступят в Беларуси.

