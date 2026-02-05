«Спусковым механизмом стал край плазменного облака, выброшенный в космос». Ученые предупредили о магнитных бурях планетарного масштаба на Земле

Утром четверга фиксировались слабые магнитные бури уровня G1 с прогнозом их роста до второго и третьего уровней. Возникновение магнитных бурь ученые объяснили общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, которая наблюдается с начала февраля. Также в Лаборатории рассказали, что вызвало магнитные бури.