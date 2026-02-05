Ростовская полиция в январе запретила въезд в РФ 157 иностранцам

В январе 2026 года сотрудники ростовской полиции приняли 157 решений о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МВД.
— Эти меры принимаются, если нарушено миграционное законодательство: за незаконное пребывание, работу без разрешений и административные правонарушения. Задачей является обеспечение безопасности и правопорядка в регионе, — пояснили в ведомстве.
Срок запрета варьируется в зависимости от тяжести нарушения — от нескольких месяцев до нескольких лет.
— Мы продолжаем мониторинг миграционной ситуации в регионе. Иностранным гражданам рекомендуется проверять статус разрешенных сроков пребывания через официальные сервисы МВД, чтобы избежать ограничений на въезд в будущем, — подытожили в ведомстве.
