Ледовый коллапс: Десятки ДТП и буксующих авто, ходить по тротуарам невозможно, в пожарную машину, ехавшую на ЧП, врезался автобус с 23 пассажирами — ситуация в Молдове на этот час

C ночи на 5 февраля 2026 начался ледовый кошмар на севере и в центре Молдовы.
Рано утром 5 февраля сообщили, что 5 и 6 февраля школьники Кишинева будут учиться онлайн. Такое решение приняла мэрия Кишинева из-за гололеда.
В Кишиневе пешеходы вынуждены были ходить по проезжей части. Фото: полиция РМ.
— Мы призываем родителей детей, посещающих учреждения раннего образования, по возможности оставлять детей дома, и приводить их в учреждение только в случае необходимости.
В Кишиневе, действительно, кошмарная ситуация. Первым это заметили владельцы собак.
— Вышла с собакой погулять… Ползком практически. Жесть! — пишет наша подписчица Татьяна Кокоченко.
Недоброе утро и в Дурлештах — нет света. Сообщают, что обрыв на линии. Выслали бригаду, когда она будет и когда все починят — пока неизвестно.
Массовая авария между Парканами и Тирасполем в Приднестровье. Как сообщают, пострадали 5 машин. Движение затруднено, на месте работают сотрудники местного ГАИ.
Движение большегрузов на трассе М-5 в Страшенском районе у села Греблешты временно приостановлено из-за гололёда.
Из-за гололеда четыре пожарные машины не смогли добраться до места пожара в Улму Яловенского района.
5 февраля 2026 года четыре бригады пожарных IGSU, отправленные на вызов, не смогли добраться до места происшествия из-за гололеда.
По предварительной информации, пожар вспыхнул утром в жилом доме в Улму, Яловенский район. Звонок в службу 112 поступил в 04:08.
Спасательные и пожарные бригады были срочно направлены на тушение, но из-за гололеда ни одна из четырех пожарных машин не смогла добраться до места назначения.
Более того, по пути одна пожарная машина соскользнула с дороги недалеко от Улму и оказалась на обочине, а микроавтобус с 23 пассажирами на борту сошел с дороги и врезался в пожарную машину.
В результате аварии пять человек получили травмы. Пожарные смогли эвакуировать всех пассажиров и оказать первую помощь пострадавшим, а затем, когда прибыли медицинские бригады, им была оказана необходимая помощь.
На место пожара прибыла пожарная бригада без пожарной машины для управления ситуацией, так как дорога была полностью непроходима из-за гололеда.
Рядом с селом Горное в Оргеевском районе из-за скользкой дороги почти одновременно произошли два серьезных дорожно-транспортных происшествия.
Жуткая ситуация на севере Молдовы. Фото: полиция РМ.