Как выбрать подарок на 14 февраля от 1,5 тыс. тенге

До 3 000 тенге: кружки-хамелеоны (1,5 тыс. тенге), сладкие наборы (от 1,88 тыс. тенге), букеты из декоративных бабочек (2,35 тыс. тенге), аудиооткрытки (до 2,7 тыс. тенге) и диффузоры для дома (около 2 тыс. тенге). От 3 000 до 7 000 тенге: настольные игры для двоих и парные браслеты (от 2,7 до 3,35 тыс. тенге), наборы аромасвечей (3,35 тыс. тенге), вечные календари (4 тыс. тенге) и мягкие пледы (до 5,7 тыс. тенге). Выше 7 000 тенге: наборы для гипсовых слепков рук (9,4 тыс. тенге), стеклянные фотокартины (7,4 тыс. тенге) и комплекты украшений в шкатулках (до 10 тыс. тенге).