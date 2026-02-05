Как выбрать подарок на 14 февраля от 1,5 тыс. тенге

Что покупают казахстанцы: лидеры спроса.
В этом году потребительские предпочтения сместились в сторону украшений и предметов декора. Самую высокую динамику роста продаж показали следующие категории:
Колье и браслеты — спрос увеличился более чем на 460%; Небесные фонарики в форме сердца — рост на 351%; Интерьерные свечи стали популярнее на 246%.
Также востребованными остаются готовые подарочные решения. Интерес к наборам косметики и продуктов питания вырос в диапазоне от 90% до 215%. Традиционные презенты, такие как чай, сладости и тематическая одежда, прибавили в продажах от 71% до 76%.
Бюджетный гид: сколько стоят подарки.
Ценовой анализ предложений показывает, что порадовать близких можно при разном уровне бюджета. Ниже приведены примерные цены на популярные позиции:
До 3 000 тенге: кружки-хамелеоны (1,5 тыс. тенге), сладкие наборы (от 1,88 тыс. тенге), букеты из декоративных бабочек (2,35 тыс. тенге), аудиооткрытки (до 2,7 тыс. тенге) и диффузоры для дома (около 2 тыс. тенге). От 3 000 до 7 000 тенге: настольные игры для двоих и парные браслеты (от 2,7 до 3,35 тыс. тенге), наборы аромасвечей (3,35 тыс. тенге), вечные календари (4 тыс. тенге) и мягкие пледы (до 5,7 тыс. тенге). Выше 7 000 тенге: наборы для гипсовых слепков рук (9,4 тыс. тенге), стеклянные фотокартины (7,4 тыс. тенге) и комплекты украшений в шкатулках (до 10 тыс. тенге).
Для автомобилистов популярностью пользуются наборы из девяти предметов (16,75 тыс. тенге), а самым дорогим в списке популярных сувениров оказался мишка-шкатулка с ароматом розы (до 26,8 тыс. тенге).
Чтобы покупки были доставлены вовремя, эксперты советуют завершить оформление заказов до конца текущей недели.