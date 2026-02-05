Яйца в Новосибирской области дешевеют до рекордного уровня

В Новосибирской области цены на продовольствие в 2025 году в целом соответствовали общероссийской инфляции, заявили в региональном УФАС. Нарушений в виде ценового сговора или злоупотребления доминирующим положением выявлено не было. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».
Особое внимание антимонопольного ведомства уделялось рынку куриных яиц. Сегодня десяток яиц в регионе можно приобрести от 65 рублей — это исторически низкий уровень, который стал возможен из-за насыщения рынка. В отличие от этого, на молочной продукции и масле цены формируются под влиянием себестоимости, логистики и переработки.
Рост цен на социально значимые продукты, например, курятину, связан с увеличением издержек производителей: корм, ветеринария, энергоресурсы, транспорт. При этом федеральные торговые сети минимизируют наценки на ключевые позиции, а местные сети вынуждены следовать за ними, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Средняя оптовая цена на свинину к началу 2026 года снизилась почти на треть, хотя отдельные виды мяса показали рост. По мнению УФАС, это объясняется структурой себестоимости, а не спекуляциями.
«Рост цен выходит за рамки инфляции — основания для мер есть, но сейчас ситуация на рынке Новосибирской области стабильная», — подчеркнул руководитель регионального УФАС Дмитрий Сухоплюев.