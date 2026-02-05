Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежная блокада: фото, как Владивосток замер в пробках, а медики готовы к наплыву пострадавших

Владивосток сегодня вечером оказался в снежном плену: ключевые трассы перекрыты, город парализован многокилометровыми заторами.

17

На остановках люди часами ждут автобусы, а цены на такси взлетели до 2 000 рублей. Травмпункты работают в усиленном режиме, принимая пострадавших в многочисленных ДТП. Ситуация критическая. Подробнее в нашем фоторепортаже.