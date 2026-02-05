Снежная блокада: фото, как Владивосток замер в пробках, а медики готовы к наплыву пострадавших

17
На остановках люди часами ждут автобусы, а цены на такси взлетели до 2 000 рублей. Травмпункты работают в усиленном режиме, принимая пострадавших в многочисленных ДТП. Ситуация критическая. Подробнее в нашем фоторепортаже.
Владивосток сегодня вечером оказался в снежном плену: ключевые трассы перекрыты, город парализован многокилометровыми заторами.
На остановках люди часами ждут автобусы, а цены на такси взлетели до 2 000 рублей. Травмпункты работают в усиленном режиме, принимая пострадавших в многочисленных ДТП. Ситуация критическая. Подробнее в нашем фоторепортаже.