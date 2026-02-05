С какими неприятностями столкнулись атлеты на старте зимней Олимпиады-2026

По сведениям издания NRK, 4 февраля норвежского горнолыжника Фредерика Меллера эвакуировали на вертолете с тренировочной трассы Олимпиады-2026.
Он упал во время занятий перед соревнованиями по скоростному спуску и получил травму плеча.
Не повезло в эти дни и четырем хоккеисткам женской сборной Финляндии, которые заразились коронаровирусом, передает Iltalehti.
«Больные и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты в ней и на ледовой арене дезинфицируются для предотвращения распространения болезни. Также на данный момент избегаются любые контакты».Главный врач сборной Финляндии Маарит Валтонен.
Олимпийский турнир по женскому хоккею пройдет с 5 по 19 февраля.
Плюс к этому на данный час организаторы Белой олимпиады отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада. Сами же соревнования запланированы на 8 февраля.
Между тем накануне наш «Барыс» в гостях обыграл «Адмирал» и прервал серию из шести поражений в КХЛ.