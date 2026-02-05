Казахстанца оштрафовали за то, что он обрызгал грязью женщину

Жанаозенский городской суд рассмотрел административное дело в отношении мужчины за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 434 КоАП РК).
28 декабря 2025 года в микрорайоне Бостандык Жанаозена водитель автомобиля Mercedes обрызгал грязью женщину, нарушив общественный порядок и спокойствие окружающих.
В суде мужчина признал вину и выразил сожаление о случившемся, попросив назначить ему штраф.
Вина водителя была подтверждена показаниями потерпевшей, протоколом об административном правонарушении и фотоматериалами.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 86 500 тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.