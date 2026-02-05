Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанца оштрафовали за то, что он обрызгал грязью женщину

В Мангистауской области суд оштрафовал водителя, который обрызгал грязью женщину-пешехода. Ему придется выплатить более 86 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Жанаозенский городской суд рассмотрел административное дело в отношении мужчины за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 434 КоАП РК).

28 декабря 2025 года в микрорайоне Бостандык Жанаозена водитель автомобиля Mercedes обрызгал грязью женщину, нарушив общественный порядок и спокойствие окружающих.

В суде мужчина признал вину и выразил сожаление о случившемся, попросив назначить ему штраф.

Вина водителя была подтверждена показаниями потерпевшей, протоколом об административном правонарушении и фотоматериалами.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 86 500 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.