Стало известно, кого чаще всего фотографируют новосибирцы

Облако Mail с помощью искусственного интеллекта проанализировало, какие объекты чаще всего появляются на фотографиях пользователей.

Источник: Сиб.фм

Результаты показали: внимание людей чаще привлекают не города и не сами люди, а простые радости жизни и природа. Компания поделилась информацией с Сиб.фм.

Топ-5 самых популярных объектов оказался таким: растения — 39,5%, еда — 20,3%, животные — 19,7%, автомобили — 10,5%, водоёмы — 10%. При этом региональные предпочтения заметно различаются: жители Краснодарского края чаще фотографируют растения, новосибирцы — животных, а свердловчане — блюда и еду.

По словам Виктора Петрищева, руководителя продуктового направления Облако Mail, сервис всё больше становится личным архивом воспоминаний. Пользователи ценят моменты, связанные с природой, путешествиями и семьёй, и облако помогает сохранять их быстро и безопасно, не отвлекаясь на технические детали.