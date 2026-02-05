Стало известно, кого чаще всего фотографируют новосибирцы

По словам Виктора Петрищева, руководителя продуктового направления Облако Mail, сервис всё больше становится личным архивом воспоминаний. Пользователи ценят моменты, связанные с природой, путешествиями и семьёй, и облако помогает сохранять их быстро и безопасно, не отвлекаясь на технические детали.