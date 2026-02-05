Более 28 тысяч омичей отказались от бумажных квитанций за воду

К началу 2026 года более 28 тысяч абонентов омского водоканала перешли на получение платежных документов в электронном виде. Такой формат, по данным ресурсников, за последние два года выбрали около 7 тысяч новых пользователей, а только в январе к сервису подключились почти 500 человек.