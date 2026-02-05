Ричмонд
Более 28 тысяч омичей отказались от бумажных квитанций за воду

В регионе растет популярность электронного документооборота.

Источник: Комсомольская правда

К началу 2026 года более 28 тысяч абонентов омского водоканала перешли на получение платежных документов в электронном виде. Такой формат, по данным ресурсников, за последние два года выбрали около 7 тысяч новых пользователей, а только в январе к сервису подключились почти 500 человек.

Цифровая квитанция формируется оперативно, что позволяет жителям региона заранее планировать оплату в установленные сроки. Этот способ особенно удобен для тех, кто часто бывает в разъездах или живет за пределами города. Документ и чек можно хранить на любом электронном устройстве, что также сокращает бумажный оборот и способствует бережному отношению к окружающей среде.

Подключается услуга за несколько минут, при этом в любой момент есть возможность вернуться к бумажным квитанциям.

