Продуктовая корзина новосибирца подорожала на 37% за 5 лет к 2026 году

За последние 5 лет ассортимент и цены в новосибирских магазинах заметно изменились. Какие-то товары и бренды покинули полки супермаркетов, какие-то производители представили новые и уникальные продукты. Выяснить, стал ли ассортимент продуктов разнообразнее или скуднее, тяжело. Куда проще сравнить цены на одни и те же продукты. В этом могут помочь архивные каталоги магазинов. Смотрим, насколько подорожала продуктовая корзина новосибирца к 2026 году — в материале Om1 Новосибирск.
Начнём с колбасы. Тут цена, к сожалению, выросла более чем в двое без учёта скидки. Подорожание на 102%.
Любимая многими замороженная еда «Чебупели» подорожала со 139 до 199 рублей. При этом порция стала меньше на 60 грамм.
Цена на масло также показала значительный рост. 189 рублей вместо прежних 99. Продукт подорожал на целых 90%.
А вот цена на творог практически не изменилась. Этот продукт стал дороже за 5 лет всего на 4 рубля. Однако порция сократилась на 20 грамм.
Найти такой же бренд сметаны в новом каталоге не удалось. Поэтому приведём в качестве примера самую бюджетную сметану с той же жирностью. Цена выросла на 68%. При этом баночка смены из 2021 года вмещает на 30 грамм продукта больше.
Популярная шоколадка Milka стала стоить дороже на 20 рублей. Объём продукта также сократился.
Печенье Oreo подорожало на 60 рублей. Продукт подорожал на 42%.
В 2026 году кофе Nescafe стало называться Нескафе. Теперь баночку этого кофе можно купить на 20 рублей дешевле, однако масса купленного продукта будет почти в 2 раза меньше.
Цены на чай изменились менее заметно. 159 рублей против 132.
Пюре быстрого приготовления «Доширак» не удалось найти в каталоге 2026 года. Поэтому сравним с аналогом от «Роллтон». За порцию «Доширака» в 2021 году нам бы пришлось заплатить 37 рублей, тогда как «Роллтон» стоит 59 рублей.
Пюре для самых маленьких подорожало на 67%.
Возросла цена и на напиток Lipton. В 2021 году мы бы могли освежиться этим напитком за 69 рублей. Сегодня такое удовольствие обойдётся в 103 рубля.
Нельзя не упомянуть и одну из самых популярных газировок. В 2021 году за два литра напитка Coca-Cola или Fanta пришлось бы заплатить 120 рублей. Сегодня оригинальная Coca-Cola объёмом в один литр будет стоить 144 рубля. Можно купить аналог от фирмы «Добрый»: полтора литра за 129 рублей.
Давайте посчитаем, сколько бы стоила продуктовая корзина новосибирца, состоящая из названных нами продуктов в 2021 и 2026 годах.
В 2021 году все названные продукты стоили бы 1486 рублей без учёта скидок. В 2026 году все названные продукты стоили бы 2050 рублей без учёта скидок.
Корзина подорожала на 37%.
Однако за эти деньги мы получили на 0,5 литра меньше газировки «Добрый» вместо двух литров оригинальной Колы, в два раза меньше кофе, на 10 грамм меньше шоколада, на 30 грамм меньше сметаны, на 20 грамм меньше творога, и на 60 грамм меньше продукта «Чебупели».