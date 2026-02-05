Продуктовая корзина новосибирца подорожала на 37% за 5 лет к 2026 году

За последние 5 лет ассортимент и цены в новосибирских магазинах заметно изменились. Какие-то товары и бренды покинули полки супермаркетов, какие-то производители представили новые и уникальные продукты. Выяснить, стал ли ассортимент продуктов разнообразнее или скуднее, тяжело. Куда проще сравнить цены на одни и те же продукты. В этом могут помочь архивные каталоги магазинов. Смотрим, насколько подорожала продуктовая корзина новосибирца к 2026 году — в материале Om1 Новосибирск.