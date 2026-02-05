Ричмонд
Вновь непогода в Молдове: отключения света, дети учатся удаленно, на улицах — гололед

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Школы Кишинева вновь переходят на дистанционный формат обучения на 5 и 6 февраля, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Источник: Sputnik.md

Чебан рекомендовал сотрудникам учреждений и организаций, которые имеют возможность работать удаленно, временно так же перейти на дистанционный режим работы.

«В течение вечера все службы принимали меры профилактического характера, а ночью бригады работали на местах. На данный момент во всех районах дважды наносился противоскользящий материал. Однако из-за продолжающегося дождя и колебаний температуры намокшая дорожная поверхность даже на уже обработанных участках превращается в гололед в течение одного-двух часов», — пояснил Чебан.

Отключения электричества

Несколько тысяч потребителей в северных и центральных районах Молдовы остались без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Premier Energy Distribution, в Криулянском и Яловенском районах без света остались 1 222 абонента. В то же время, по данным RED-Nord, в Сынжерейском, Единецком и Дрокиевском районах пострадали 2 766 потребителей.

Накануне вечером в Министерстве энергетики сообщили, что осадки и отрицательная температура этим вечером привели к образованию льда, вызвав обрыв проводов на некоторых линиях электропередачи.

На местах продолжают работу ремонтные бригады операторов распределительных сетей для восстановления электроснабжения потребителей.

ДТП и заблокированные трассы

Движение большегрузов временно приостановлено в Страшенском районе на участке трассы вблизи села Греблешты из-за гололеда, сообщили в полиции.

Сложные условия также на трассе Корпачь-Ханкауцы в Единецком районе. В полиции призвали граждан без надобности не выезжать на дороги.

Кроме того, уже зафиксировали несколько серьезных ДТП. Так, массовая авария произошла между селом Парканы и Тирасполем. Столкнулись пять машин, о пострадавших не сообщается.

В Яловенском районе пожарная машина съехала с трассы, другая столкнулась с микроавтобусом — травмы получили пять человек.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спецмашины направлялись на тушение пожара в селе Улму — всего было задействовано четыре единицы техники, но не смогли добраться из-за гололеда.

«Спасатели доставили пострадавших на носилках к вездеходам спасательной службы, которые переправляют их в машины скорой помощи, поскольку дорога непроходима. Отмечаем, что состояние пострадавших удовлетворительное, все они в сознании», — уточнили в ГИЧС.

В районе происшествия развернуты 13 спецмашин, в составе которых 38 спасателей и пожарных, а сотрудники ГИЧС занимаются ликвидацией последствий аварии, уточнили в службе.