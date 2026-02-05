Вновь непогода в Молдове: отключения света, дети учатся удаленно, на улицах — гололед

«В течение вечера все службы принимали меры профилактического характера, а ночью бригады работали на местах. На данный момент во всех районах дважды наносился противоскользящий материал. Однако из-за продолжающегося дождя и колебаний температуры намокшая дорожная поверхность даже на уже обработанных участках превращается в гололед в течение одного-двух часов», — пояснил Чебан.