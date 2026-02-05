Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Федеральное агентство лесного хозяйство РФ предложило приравнять клён ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду экологической системе и лесным ресурсам России, следует из приказа, с которым ознакомились РИА Новости.
«Проектом приказа предусматривается утверждение перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам, способны нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предупреждению их распространения и их уничтожению для каждого лесного района», — говорится в пояснительной записке.
Виды чужеродных растений отобраны на основании анализа информации, представленной федеральными бюджетными учреждениями, специализирующимися на защите лесов, а также профильными научными учреждениями, следует из материалов.
Согласно документу, приказ вступит в силу с 1 марта.