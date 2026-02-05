Рослесхоз приравняет американский клен к борщевику по вреду экосистеме

«Проектом приказа предусматривается утверждение перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые не отнесены к карантинным объектам, способны нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предупреждению их распространения и их уничтожению для каждого лесного района», — говорится в пояснительной записке.