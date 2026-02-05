Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров с инфекционными заболеваниями выявили в нижегородском аэропорту

Контроль проводится в рамках федерального проекта «Санитарный щит».

Источник: Нижегородская правда

В 2025 году в нижегородском аэропорту было выявлено 10 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Санитарно-карантинный контроль в аэропорту проводится в рамках федерального проекта «Санитарный щит», чтобы предотвратить завоз и распространение особо опасных инфекций. Кроме того, важно не допустить ввоз опасных товаров и химических, биологических и радиоактивных веществ.

Всего в прошлом году специалисты управления досмотрели 1141 воздушное судно и более 181,8 тысячи пассажиров и членов экипажей, которые прибыли в Россию.

Состояние людей оценивают с помощью тепловизионного оборудования. У десяти пассажиров наблюдались признаки инфекционных заболеваний. Были приняты необходимые меры, чтобы инфекции не распространились.