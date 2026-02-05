Пассажиров с инфекционными заболеваниями выявили в нижегородском аэропорту

Санитарно-карантинный контроль в аэропорту проводится в рамках федерального проекта «Санитарный щит», чтобы предотвратить завоз и распространение особо опасных инфекций. Кроме того, важно не допустить ввоз опасных товаров и химических, биологических и радиоактивных веществ.