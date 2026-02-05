Логотип, который будет повсеместно весь 2026 год, единогласно выбрали в Беларуси

— Все согласились, что в этом варианте логотипа есть все: и символика страны — красно-зеленые тона, орнамент, и василек — символ Беларуси и БСЖ, и, конечно, образ белорусской женщины, в котором прочитывается легкость и сила, доброта и красота, — прокомментировала глава БСЖ Ольша Шпилевская.