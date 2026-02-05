Логотип, который будет повсеместно весь 2026 год, единогласно выбрали в Беларуси

Напомним, во время новогоднего обращения президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины. А после белорусский лидер объяснил, каким будет Год белорусской женщины.
Сейчас определился логотип Года белорусской женщины, конкурс на создание которого был инициирован Белорусским союзом женщин. Организаторы предложили самим белорусским женщина представить «образ» 2026-го. Участвовали в конкурсе все областные, объединенные, первичные организации БСЖ.
В итоге было представлено свыше 100 разных вариантов логотипа. Победила работа Евгении Пограничной, возглавляющей молодежное направление Волковысской районной организации союза.
— Все согласились, что в этом варианте логотипа есть все: и символика страны — красно-зеленые тона, орнамент, и василек — символ Беларуси и БСЖ, и, конечно, образ белорусской женщины, в котором прочитывается легкость и сила, доброта и красота, — прокомментировала глава БСЖ Ольша Шпилевская.