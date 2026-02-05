Ветеринары выявили новые очаги бешенства в Омской области

Главное управление ветеринарии Омской области сообщило о новых случаях бешенства среди животных в регионе. Они были зафиксированы в трех сельских районах.
Заболевание выявлено в поселке Нововаршавка (Нововаршавский район), деревне Луговая (Омский район) и Кормиловском районе.
В Кормиловском районе из-за выявленных случаев уже введен карантин — он продлится до 6 апреля этого года. В карантинной зоне будут проводиться специальные ветеринарные и профилактические мероприятия для прекращения дальнейшего распространения инфекции.
В этом году случаи бешенства в Омской области наблюдались и в других районах: Горьковском (четыре случая), Москаленском и Называевском.
Ранее мы сообщали именно о случаях заражения в Горьковском и Москаленском районах.