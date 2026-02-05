Шавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с госвизитом в Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа отбыл в эту страну с государственным визитом. В городе Исламабаде состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание Совета стратегического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-пакистанских отношений дружбы и стратегического партнерства.
По итогам саммита планируют подписать Совместную декларацию и солидный пакет двусторонних документов.
В рамках деловой программы визита предусматривается участие президента Узбекистана в совместном бизнес-форуме и других мероприятиях, добавили в пресс-службе.