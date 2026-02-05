Ричмонд
Шавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан

Программа визита включает переговоры на высшем уровне в городе Исламабаде и первое заседание Совета стратегического сотрудничества.

Источник: AP 2024

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с госвизитом в Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа отбыл в эту страну с государственным визитом. В городе Исламабаде состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание Совета стратегического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-пакистанских отношений дружбы и стратегического партнерства.

По итогам саммита планируют подписать Совместную декларацию и солидный пакет двусторонних документов.

В рамках деловой программы визита предусматривается участие президента Узбекистана в совместном бизнес-форуме и других мероприятиях, добавили в пресс-службе.