Шавкат Мирзиёев отбыл в Пакистан

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа отбыл в эту страну с государственным визитом. В городе Исламабаде состоятся переговоры на высшем уровне и первое заседание Совета стратегического сотрудничества», — говорится в сообщении.