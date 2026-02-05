В Иркутске пройдет финал Высшей лиги по хоккею с мячом

Федерация хоккея с мячом России утвердила даты и место проведения финального этапа Всероссийских соревнований «Высшая лига» сезона 2025−2026 годов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Федерации, финал пройдет в Иркутске с 10 по 17 марта 2026 года.
— Игры примут две площадки города, а именно ледовый дворец «Байкал» и стадион «Рекорд», — говорится в сообщении.
