В Иркутске пройдет финал Высшей лиги по хоккею с мячом

Кстати, КП-Иркутск рассказывала историю семьи, которая отдала 200 тысяч за отпуск в Сочи, но моря так и не увидела. Они обратились в турфирму, но перед самым вылетом выяснилось, что Распутиных нет ни в списке пассажиров рейса самолета, ни в брони гостиницы. А менеджер, продавшая дорогостоящую путевку, не отвечает на звонки. В похожей ситуации оказались еще 59 человек. Подробности здесь.