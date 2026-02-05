Авария оставила без водоснабжения более 100 домов в Гомеле

Так, по данным Горисполкома, аварийная ситуация произошла на сетях Гомельводоканала. В областном центре была зафиксирована течь водопровода по улицам Свиридова и Яговкина.
— Работает аварийная бригада, спецтехника, — сообщалось около 10.30 утра.
При этом для выполнения аварийных работ водоснабжение отключили более чем в 105 частных домах по улице Яговкина. Завершить работы планируется к 17.00 часам.
Гомельчан предупредили, что после того, как водопровод отремонтируют, еще нужно будет осуществить промывку и дезинфекцию поврежденного участка, в том числе с отбором проб ведомственной лабораторией предприятия.
В Горисполкоме подчеркнули, что службы делают все возможное, чтобы оперативно восстановить водоснабжение.
— Просьба к гражданам сохранять спокойствие. Ситуация под контролем, — написал телеграм-канал мэра Гомеля.