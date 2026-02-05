Раскрыты зарплаты руководителей омских подведомственных учреждений

Раскрывать данные о доходах руководящего состава подразделений горадминистрации стали в начале 2020-х годов. При этом сведения о заработке вышестоящих чиновников — глав департаментов, вице-мэров и мэра — не озвучиваются. В последний раз их декларации обнародовали в 2021 году.