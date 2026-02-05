Ричмонд
Раскрыты зарплаты руководителей омских подведомственных учреждений

Первой отчиталась директор «Городского жилищного центра».

Источник: Комсомольская правда

Данные о среднемесячных доходах руководителей подведомственных учреждений за 2025 год начали публиковать власти Омска. Первой предоставила сведения директор КУ «Городской жилищный центр» Марина Заборовская.

Руководитель получала около 80 тысяч рублей в месяц — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Главный бухгалтер, она же замдиректора, зарабатывала порядка 59 тысяч рублей. Организация занимается вопросами платы за наем муниципального жилья и взысканием задолженности.

Раскрывать данные о доходах руководящего состава подразделений горадминистрации стали в начале 2020-х годов. При этом сведения о заработке вышестоящих чиновников — глав департаментов, вице-мэров и мэра — не озвучиваются. В последний раз их декларации обнародовали в 2021 году.

Информация о начальниках других подведомственных структур появится позднее.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что ветеринары выявили новые очаги бешенства в регионе.