Раскрыты зарплаты руководителей омских подведомственных учреждений

Данные о среднемесячных доходах руководителей подведомственных учреждений за 2025 год начали публиковать власти Омска. Первой предоставила сведения директор КУ «Городской жилищный центр» Марина Заборовская.
Руководитель получала около 80 тысяч рублей в месяц — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Главный бухгалтер, она же замдиректора, зарабатывала порядка 59 тысяч рублей. Организация занимается вопросами платы за наем муниципального жилья и взысканием задолженности.
Раскрывать данные о доходах руководящего состава подразделений горадминистрации стали в начале 2020-х годов. При этом сведения о заработке вышестоящих чиновников — глав департаментов, вице-мэров и мэра — не озвучиваются. В последний раз их декларации обнародовали в 2021 году.
Информация о начальниках других подведомственных структур появится позднее.
