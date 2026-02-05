В Самаре 2000 выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию, 1600 — по физике

Самарские выпускники 2026 года выбрали предметы, которые они будут сдавать на ЕГЭ. Всего в этом году из школ города выпустят более 5000 одиннадцатиклассников, все они будут писать ЕГЭ по русскому языку.
«Математику более 60% выпускников планируют сдать на профильном уровне, остальные — на базовом», — сообщила пресс-служба администрации Самары.
И предметов на выбор самым популярным является обществознание — его планируют сдавать более 2000 человек. На втором месте по популярности в этом году оказалась физика, ее выбрали около 1600 человек. Информатику планируют сдавать более 1200 самарских выпускников.
Напомним, что в 2026 году период ЕГЭ начнется с 1 июня.