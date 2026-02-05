В Сочи дети добираются до школы через сгнивший мост, рискуя жизнью

Местную администрацию суд обязал доставлять детей из сочинского села Ахштырь до учебного учреждения и обратно. Но после новогодних праздников школьникам предложили самостоятельно добираться до автобусной остановки на территории форелевого хозяйства и оттуда ехать на уроки, сообщает Телеграм-канал Baza.
Путь к знаниям осложняет мост через горную реку Мзымту, который часто посещают туристы. Часть конструкции сгнила, дыры в ней местные пытаются закрывать хорошими досками. Еще хуже становится в мороз, когда мост покрывается наледью и становится скользким.
В мэрии и управлении образования работают над решением возникшей проблемы. Но, как там утверждают, основная проблема состоит в том, что дорога, по которой раньше ездил автобус, не соответствует критериям безопасности при перевозке детей, а также не стоит на балансе администрации, поэтому сроки исправления ситуации неизвестны.