В Сочи дети добираются до школы через сгнивший мост, рискуя жизнью

В Сочи дети добираются до школы, рискуя жизнью. А всё потому, что был сокращен маршрут автобуса до школы № 66.

Источник: Соцсети

Местную администрацию суд обязал доставлять детей из сочинского села Ахштырь до учебного учреждения и обратно. Но после новогодних праздников школьникам предложили самостоятельно добираться до автобусной остановки на территории форелевого хозяйства и оттуда ехать на уроки, сообщает Телеграм-канал Baza.

Путь к знаниям осложняет мост через горную реку Мзымту, который часто посещают туристы. Часть конструкции сгнила, дыры в ней местные пытаются закрывать хорошими досками. Еще хуже становится в мороз, когда мост покрывается наледью и становится скользким.

В мэрии и управлении образования работают над решением возникшей проблемы. Но, как там утверждают, основная проблема состоит в том, что дорога, по которой раньше ездил автобус, не соответствует критериям безопасности при перевозке детей, а также не стоит на балансе администрации, поэтому сроки исправления ситуации неизвестны.