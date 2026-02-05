Ричмонд
Работу угольного предприятия в Шахтах приостановили по решению суда на три месяца

Опасную шахту в Ростовской области закрыли на 90 суток за нарушение правил безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области остановили работу опасного угольного предприятия в городе Шахты. Деятельность шахты была приостановлена на 90 суток по решению суда из-за грубых нарушений промышленной безопасности. Об этом сообщили в ГУФССП России по Ростовской области.

Решение о наказании вынес Октябрьский районный суд после проверки Ростехнадзора. Оказалось, что компания пренебрегает правилами безопасности на опасном производственном объекте. Суд обязал предприятие прекратить все основные горные работы и запретил нахождение людей в вентиляционном штреке.

Судебные приставы немедленно приступили к исполнению решения. Они посетили офис предприятия и лично вручили генеральному директору постановление о приостановлении деятельности. Руководство шахты издало внутренний приказ о запрете горных работ.

