Работу угольного предприятия в Шахтах приостановили по решению суда на три месяца

В Ростовской области остановили работу опасного угольного предприятия в городе Шахты. Деятельность шахты была приостановлена на 90 суток по решению суда из-за грубых нарушений промышленной безопасности. Об этом сообщили в ГУФССП России по Ростовской области.
Решение о наказании вынес Октябрьский районный суд после проверки Ростехнадзора. Оказалось, что компания пренебрегает правилами безопасности на опасном производственном объекте. Суд обязал предприятие прекратить все основные горные работы и запретил нахождение людей в вентиляционном штреке.
Судебные приставы немедленно приступили к исполнению решения. Они посетили офис предприятия и лично вручили генеральному директору постановление о приостановлении деятельности. Руководство шахты издало внутренний приказ о запрете горных работ.
