Уехавшая из России Алла Пугачеа перестала выходить из дома на Кипре

76-летняя певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала СВО вместе с Максимом Галкиным*, признанным Минюстом иностранным агентом на территории РФ, перестала выходить из своего особняка на Кипре. Это выяснил журналист KP.RU.
Певица с семьей живет в Лимасоле в закрытом элитном поселке. Они занимают двухэтажную розовую виллу с бассейном. Окна первого этажа постоянно закрыты рольставнями, и лишь на втором этаже иногда виден свет. По данным издания, когда журналист находился на Кипре, иноагент Максим Галкин* катался на лыжах с детьми в Куршевеле, а Пугачева оставалась в доме одна.
Ранее семья жила в роскошном пентхаусе в небоскребе One, который сейчас выставлен на продажу за 18 миллионов евро (1,6 млрд рублей). Переехав в поселок у яхт-клуба, они оказались в эпицентре городской жизни, что не способствует уединению. Агент по недвижимости отметил, что для приватности лучше подходят пригороды.
Дочь и сына супруги отдали учиться в местную Американскую академию. Обучение там стоит 8000 евро в год за ребенка.
По словам местных жителей, шансы встретить Пугачеву на улице сейчас крайне малы. Певицу не видели уже несколько месяцев. Раньше ее иногда замечали в ресторанах,. Теперь она практически не появляется в публичных местах.
Некоторые связывают это с состоянием здоровья, но соотечественники, видевшие ее год назад, утверждают, что она держалась бодро. Другие считают, что певица устала от внимания и неудачных ракурсов на фотографиях.
Осенью в болгарской прессе появилась информация, что Пугачева купила особняк под Софией за 500 тысяч евро и может переехать туда к весне. С Болгарией у певицы связаны теплые воспоминания — там она когда-то получила Гран-при на конкурсе «Золотой Орфей».
* — Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ.
