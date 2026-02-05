Уехавшая из России Алла Пугачеа перестала выходить из дома на Кипре

Певица с семьей живет в Лимасоле в закрытом элитном поселке. Они занимают двухэтажную розовую виллу с бассейном. Окна первого этажа постоянно закрыты рольставнями, и лишь на втором этаже иногда виден свет. По данным издания, когда журналист находился на Кипре, иноагент Максим Галкин* катался на лыжах с детьми в Куршевеле, а Пугачева оставалась в доме одна.