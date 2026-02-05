В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пик заболеваемости детей онкологией в России приходится на период от двух до четырех лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
«Пик заболеваемости детей приходится в возрасте от двух до четырех лет в целом. Но есть опухоли, которые имеют свои периоды развития. Общая позиция — два-четыре года. Это означает, что основная часть опухолей — эти опухоли имеют внутриутробное развитие. То есть это генетически тригированные онкологические заболевания — это особенность детского возраста», — сказал Румянцев.
Он добавил, что именно поэтому опухоль центральной нервной системы, герминативно-клеточная опухоль, опухоль Вильмса, опухоль почки или опухоль костей развиваются достаточно рано.
«Что касается гемобластоза, опухоли кроветворной иммунной системы, то это тоже этот же период», — заключил академик РАН.