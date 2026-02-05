В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком

«Пик заболеваемости детей приходится в возрасте от двух до четырех лет в целом. Но есть опухоли, которые имеют свои периоды развития. Общая позиция — два-четыре года. Это означает, что основная часть опухолей — эти опухоли имеют внутриутробное развитие. То есть это генетически тригированные онкологические заболевания — это особенность детского возраста», — сказал Румянцев.