«Главное — раскаяться»: в Узбекистане водителям фактически официально разрешили один раз в год нарушать ПДД

По сути, нововведение означает, что раз в год каждый водитель получает официальную возможность избежать штрафа по ряду статей Административного кодекса. Во многих странах мира действительно существует практика, когда за первое нарушение водителя не штрафуют, а ограничиваются предупреждением — объясняют риски, последствия и ответственность. В цивилизованных условиях это работает: человек осознаёт ошибку и старается её не повторять.