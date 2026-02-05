Ричмонд
«Главное — раскаяться»: в Узбекистане водителям фактически официально разрешили один раз в год нарушать ПДД

Vaib.uz (новости Узбекистана. 5 февраля). В Узбекистане законодательно закрепили очередную спорную инициативу, которая уже вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Теперь водителям, совершившим так называемые незначительные правонарушения, будут сначала выносить административное предупреждение, а не штраф. Соответствующий закон подписал президент.

Источник: Vaib.Uz

Сама формулировка уже вызывает вопросы: если правонарушение «незначительное», то почему оно вообще считается нарушением? А если оно всё-таки нарушение, то почему за него можно не наказывать?

По сути, нововведение означает, что раз в год каждый водитель получает официальную возможность избежать штрафа по ряду статей Административного кодекса. Во многих странах мира действительно существует практика, когда за первое нарушение водителя не штрафуют, а ограничиваются предупреждением — объясняют риски, последствия и ответственность. В цивилизованных условиях это работает: человек осознаёт ошибку и старается её не повторять.

Но есть нюанс. Учитывая реальную ситуацию на дорогах Узбекистана, где значительная часть водителей откровенно игнорирует правила, пешеходов и элементарную безопасность, введение такой меры выглядит как минимум преждевременным. Скорее всего, для многих это будет воспринято не как «воспитательная мера», а как официальное разрешение нарушать.

Нововведение касается только тех правонарушений, которые формально не считаются серьёзно опасными для общества. В их числе:

Статья 125 (части 1 и 2) — непристёгнутый ремень безопасности, отсутствие шлема у мотоциклистов, езда без техосмотра, аптечки и других обязательных средств, превышение допустимого уровня шума и т. д.;

Статья 128−1 — пользование мобильным телефоном за рулём;

Статья 128−2 — просмотр монитора во время движения;

Статья 128−6 — нарушение правил остановки или стоянки;

Статья 135−1 — отсутствие обязательной автостраховки;

Статья 138 (части 1 и 2) — переход дороги в неположенном месте, а также нахождение граждан на проезжей части с целью оказания различных услуг водителям.

Если водитель впервые совершил одно из этих нарушений, штраф ему выписывать не будут, а ограничатся письменным или электронным предупреждением.

Важно понимать: предупреждение можно получить только один раз в течение календарного года. Если после этого водитель снова нарушит правила, и неважно, то же самое или другое, избежать штрафа уже не получится.

При этом система будет «обнуляться» каждый год. То есть с наступлением нового года у водителя снова появляется шанс на одно бесплатное предупреждение.

Остаётся надеяться, что эта мера действительно станет инструментом профилактики, а не ещё одной лазейкой, которая лишь укрепит уверенность отдельных водителей в том, что правила можно нарушать без последствий. В противном случае число «незначительных» нарушений на дорогах может очень быстро перестать быть незначительным.