«Главное — раскаяться»: в Узбекистане водителям фактически официально разрешили один раз в год нарушать ПДД

Сама формулировка уже вызывает вопросы: если правонарушение «незначительное», то почему оно вообще считается нарушением? А если оно всё-таки нарушение, то почему за него можно не наказывать?
По сути, нововведение означает, что раз в год каждый водитель получает официальную возможность избежать штрафа по ряду статей Административного кодекса. Во многих странах мира действительно существует практика, когда за первое нарушение водителя не штрафуют, а ограничиваются предупреждением — объясняют риски, последствия и ответственность. В цивилизованных условиях это работает: человек осознаёт ошибку и старается её не повторять.
Но есть нюанс. Учитывая реальную ситуацию на дорогах Узбекистана, где значительная часть водителей откровенно игнорирует правила, пешеходов и элементарную безопасность, введение такой меры выглядит как минимум преждевременным. Скорее всего, для многих это будет воспринято не как «воспитательная мера», а как официальное разрешение нарушать.
Нововведение касается только тех правонарушений, которые формально не считаются серьёзно опасными для общества. В их числе:
Статья 125 (части 1 и 2) — непристёгнутый ремень безопасности, отсутствие шлема у мотоциклистов, езда без техосмотра, аптечки и других обязательных средств, превышение допустимого уровня шума
Статья 128−1 — пользование мобильным телефоном за рулём;
Статья 128−2 — просмотр монитора во время движения;
Статья 128−6 — нарушение правил остановки или стоянки;
Статья 135−1 — отсутствие обязательной автостраховки;
Статья 138 (части 1 и 2) — переход дороги в неположенном месте, а также нахождение граждан на проезжей части с целью оказания различных услуг водителям.
Если водитель впервые совершил одно из этих нарушений, штраф ему выписывать не будут, а ограничатся письменным или электронным предупреждением.
Важно понимать: предупреждение можно получить только один раз в течение календарного года. Если после этого водитель снова нарушит правила, и неважно, то же самое или другое, избежать штрафа уже не получится.
При этом система будет «обнуляться» каждый год. То есть с наступлением нового года у водителя снова появляется шанс на одно бесплатное предупреждение.
Остаётся надеяться, что эта мера действительно станет инструментом профилактики, а не ещё одной лазейкой, которая лишь укрепит уверенность отдельных водителей в том, что правила можно нарушать без последствий. В противном случае число «незначительных» нарушений на дорогах может очень быстро перестать быть незначительным.