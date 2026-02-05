Без лицензии и с нарушениями: в Ташкенте закрыли частный детский сад

На днях сотрудники Санитарно-эпидемиологической службы приостановили деятельность частного детского сада «Детский мир Урикзор», расположенного в Учтепинском районе. Как выяснилось в ходе проверки, учреждение работало без лицензии и с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.
Проверка выявила целый ряд серьёзных проблем. В спальной комнате дети были размещены неправильно — площадь помещения слишком мала, тогда как по нормам на одного ребёнка должно приходиться не менее трёх квадратных метров.
Не выдержала критики и организация питания. Кухня не соответствует установленным требованиям и больше напоминает обычные домашние условия. Между тем для детских садов существуют чёткие нормы: должна быть отдельная складская зона, соблюдаться требования к хранению продуктов и обеспечиваться безопасность приготовления пищи. В данном случае, по словам проверяющих, вопросам безопасности еды практически не уделялось внимания.
Кроме того, в детском саду не был организован медицинский кабинет, а сама территория и помещения представляли потенциальную опасность для детей. Отсутствие вентиляции и несоответствие кухни санитарным требованиям стали дополнительными основаниями для жёстких мер.
«Это место для детей, и так относиться к условиям их пребывания недопустимо. Мы не имеем права играть со здоровьем ребёнка», — подчеркнули специалисты.
По данному факту материалы переданы в судебные органы для правовой оценки. Деятельность детского сада временно приостановлена и будет возобновлена только после полного устранения всех выявленных нарушений.