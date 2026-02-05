Без лицензии и с нарушениями: в Ташкенте закрыли частный детский сад

Vaib.uz (новости Узбекистана. 5 февраля). Родителям стоит быть особенно внимательными при выборе частного детского сада для своего ребёнка. Обязательно уточняйте, есть ли у учреждения лицензия, и лично проверяйте, в каких условиях дети будут спать, есть и проводить большую часть дня. Очередной случай в Ташкенте показал, что доверие «на слово» может быть опасным.