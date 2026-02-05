Когда отмечается Масленица в 2026 году

Масленичная неделя начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля. Это время гуляний, блинов и веселых обычаев. Масленица в 2026 году завершится Прощеным воскресеньем — днем, когда принято просить прощения у близких и настраиваться на духовный лад.
Сразу после этого, 23 февраля, начнется Великий пост — самый продолжительный и строгий период в церковном календаре. Он продлится до 11 апреля и будет временем молитвы, воздержания и внутренней работы, подготавливая верующих к главному празднику.
Какого числа Пасха в 2026 году? Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля. Этот день, посвященный воспоминанию Воскресения Иисуса Христа, станет кульминацией серии февральских церковных праздников.
Почему Масленица длится неделю?
Масленица, посвященный проводам зимы и встрече весны древний языческий праздник, совпадает по времени с Сырной седмицей. Это яркая неделя перед Великим постом, когда уже нельзя есть мясо, но еще можно наслаждаться вкусными «сытными» продуктами.
Именно в это время на столах появляются блины со сметаной, творогом, рыбой и, конечно, сливочным маслом, от которого праздник и получил своё название. Это последняя возможность вкусно и разнообразно поесть перед началом строгого воздержания.
Почему Масленичная неделя в 2026 году начинается так рано и от чего это зависит?
Эта дата, как и даты сразу нескольких праздников, отсчитываются от Светлого Христова Воскресения, Пасхи — древнейшего и самого важного христианского праздника. Точной даты Воскресения Христова не сохранилось, потому ее вычисляют по специальной методике — пасхалии — на основе лунно-солнечного календаря.
Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не раньше весеннего равноденствия. При подсчетах учитывается, что православная Пасха должна происходить после иудейского праздника Песах — его еще называют иудейской Пасхой.
Он посвящен исходу евреев из Египта — именно для ее празднования апостолы и Спаситель собрались на Тайную вечерю, события которой вспоминают в Чистый четверг Страстной недели. Поэтому Пасха, которая посвящена Воскресению Христа после казни, обязательно должна отмечаться после Песаха.