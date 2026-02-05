Власти сказали, когда студента точно распределят в Минск

Стало известно, когда студентов точно распределяют в Минск. Об этом председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич рассказал на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Чиновник подчеркнул, что абитуриент, получивший целевое направление от города Минска и поступивший по нему в медуниверситет, в обязательном порядке будет распределен в столицу. Из этого правила может быть только одно исключение — семейные обстоятельства. Когда студентка-медик выходит замуж за военнослужащего, которого направляют служить в другой регион страны, то ее могут и не распределить в Минск, если она сама этого не захочет.
Кроме того, Горбич уточнил, что целевые направления на обучение в медвузах выдают не конкретные больницы, а комитет по здравоохранению Мингорисполкома.
— Нет такого, что целевое направление выдает, например, столичная 4-я больница. Потому что через семь лет, когда туда должен будет прийти этот доктор, кадровая ситуация в клинике может измениться, — заключил чиновник.
