Власти сказали, когда студента точно распределят в Минск

Чиновник подчеркнул, что абитуриент, получивший целевое направление от города Минска и поступивший по нему в медуниверситет, в обязательном порядке будет распределен в столицу. Из этого правила может быть только одно исключение — семейные обстоятельства. Когда студентка-медик выходит замуж за военнослужащего, которого направляют служить в другой регион страны, то ее могут и не распределить в Минск, если она сама этого не захочет.