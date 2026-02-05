Ричмонд
Омский ветеран СВО стал военкомом в Свердловской области

Он начал работу на посту комиссара Камышлова и Камышловского и Пышминского районов.

Источник: Комсомольская правда

В конце января этого года в Свердловской области военным комиссаром города Камышлова, Камышловского и Пышминского районов назначили уроженца Омска Станислава Сенькина. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Камышловского городского округа.

Из биографии офицера известно, что это выпускник Омского танкового института, он служил в армии 23 года, в том числе выполняя боевые задачи в Таджикистане.

С начала СВО Сенькин принимал в ней участие, получал тяжелое ранение, затем восстанавливался и вернулся к исполнению боевых задач в ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что в регионе начался новый этап стажировки участников проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ».