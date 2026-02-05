Омский суд постановил взыскать более 335 млн рублей за взрыв дома в Новосибирске

Новосибирская мэрия выплатила компенсации пострадавшим жильцам. Решение Омского районного суда еще не вступило в силу, была объявлена только его резолютивная часть. Параллельно в суд поступило 11 исковых заявлений от жителей столицы Сибири о взыскании компенсации морального и материального вреда с тех же ответчиков.