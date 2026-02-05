Омский суд постановил взыскать более 335 млн рублей за взрыв дома в Новосибирске

Омский районный суд удовлетворил иск о взыскании имущественного вреда на сумму более 335 млн рублей, причиненного взрывом в жилом доме Новосибирска. Об этом в пресс-службе областных инстанций сообщили 5 февраля.
Заявление было подано заместителем прокурора Новосибирской области в интересах мэрии города. Требования удовлетворены, указанную сумму солидарно заплатят двое фигурантов уголовного дела в пользу муниципального образования. Ранее Заельцовский райсуд Новосибирска признал их виновными в совершении преступления, связанного с некачественной установкой газового шланга. Указанные нарушения привели в итоге к обрушению пятиэтажного дома.
Новосибирская мэрия выплатила компенсации пострадавшим жильцам. Решение Омского районного суда еще не вступило в силу, была объявлена только его резолютивная часть. Параллельно в суд поступило 11 исковых заявлений от жителей столицы Сибири о взыскании компенсации морального и материального вреда с тех же ответчиков.
"Обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 168, частью 3 статьи 238 УК Российской Федерации, — уточняется в обосновании требований по делу.
Таким образом, суд поддержал требование о полном возмещении муниципалитету средств, потраченных на ликвидацию последствий ЧП.
