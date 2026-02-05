В Иркутской области с 7 по 15 февраля пройдет перепись воробьев

— Во многих странах, особенно в Европе, количество воробьев сокращается. Причины до конца не ясны. В России специалисты тоже фиксируют резкое снижение численности домового воробья. При этом полевой воробей, который раньше жил вдали от людей, теперь все чаще селится рядом, и птицы разных видов образуют смешанные стайки, — пишут организаторы мероприятия.