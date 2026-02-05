В Иркутской области с 7 по 15 февраля пройдет перепись воробьев

В Иркутской области, как и во всей России, с 7 по 15 февраля 2026 года пройдет Всероссийская перепись воробьев. Как сообщили организаторы, эта акция ежегодно объединяет ученых и любителей природы, чтобы собрать данные о численности домовых и полевых воробьев.
— Во многих странах, особенно в Европе, количество воробьев сокращается. Причины до конца не ясны. В России специалисты тоже фиксируют резкое снижение численности домового воробья. При этом полевой воробей, который раньше жил вдали от людей, теперь все чаще селится рядом, и птицы разных видов образуют смешанные стайки, — пишут организаторы мероприятия.
Ученые считают, что птицам рядом с человеком становится трудно, в современных домах нет укромных ниш для гнезд, обработка растений химикатами сокращает количество насекомых для птенцов, а ухоженные газоны не дают созреть семенам, которыми питаются взрослые птицы.
Чтобы разобраться в ситуации и вовремя принять меры, специалистам нужны регулярные данные. Перепись проводят дважды в год: зимой (в феврале) и летом (в августе). Участвовать может каждый.
Как это работает.
— Найти птиц. Выберите место, где могут быть воробьи — у кормушки, в кустах.
— Зафиксировать. Сфотографируйте или снимите птиц на видео, посчитайте их, попробуйте определить вид.
— Заполнить анкету. На сайте переписи для каждой точки наблюдения заполняют отдельную форму: указывают дату, место, число птиц, загружают фото.
— Получить сертификат. Если ваше наблюдение одобрят, вы получите электронный сертификат участника.
— Волонтерские часы. За каждую проверенную анкету начисляют не менее 0,25 верифицированных волонтерских часов.
Наблюдения можно отправлять и вне официальных дат переписи. За них сертификат не дадут, но волонтерские часы начислят.
Ранее КП-Иркутск рассказывала историю пса Бакса, которого заперли в квартире без еды и воды на девять дней! Его чудом удалось спасти.