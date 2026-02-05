Член СПЧ Шлыков назвал необходимостью ограничение иностранного капитала в рекламе

Теперь добавим сюда иностранный капитал. Сам по себе он не плохой и не хороший, вопрос в другом — где принимаются ключевые решения. Когда рекламные технологии, агентские цепочки или платформенные инструменты завязаны на зарубежные структуры, возникает зависимость. В спокойные периоды ее почти не видно или она кажется управляемой, но в моменты давления или конфликтов она сразу выходит на поверхность и превращается в уязвимость. И тогда оказывается, что правила могут меняться не здесь и не с учетом интересов местного рынка. Что происходит с государством, которое не контролирует свою информационную инфраструктуру? Вопрос риторический.