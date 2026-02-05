Ричмонд
Омич стал замом руководителя учреждения «Администрации “Обь-Иртышводпуть”

Это Андрей Комаров, ранее он работал в том числе на судоремонтном заводе.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 4 февраля, ФБУ «Администрация “Обь-Иртышводпуть” озвучила имя своего нового заместителя руководителя. Пост занял Андрей Комаров.

В публикации новый заместитель характеризуется как специалист с богатым техническим и управленческим опытом. В частности, ранее он работал директором по производству, а впоследствии исполнительным директором ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод».

«До текущего назначения Андрей Александрович успешно трудился в должности заместителя начальника отдела судового хозяйства и промышленной деятельности в ФБУ “Администрация “Обь-Иртышводпуть”, — пояснили в учреждении.

Данное учреждение базируется в Омске. В сфере его ответственности находятся диспетчерское регулирование движения судов, проведение путевых работ на внутренних водных путях, содержание внутренних водных путей, выявление и учет бесхозяйных судов, госрегистрация судов в Государственном судовом реестре и реестре строящихся судов и выдача удостоверений личности моряка.

Ранее мы писали, что в Свердловской области военкомом Камышлова стал омич, ветеран СВО Станислав Сенькин.