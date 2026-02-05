Найден способ управлять плотностью сплавов для самолетов

Ученые из Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН исследовали физику фазовых переходов под воздействием температуры, чтобы понять, какие из них упрочняют шов. Специалисты помещали образцы сварного шва алюминиевого сплава в печь, после чего постепенно нагревали и светили на него синхротронным излучением. При этом ежеминутно, то есть через 5−10 градусов Цельсия в зависимости от скорости нагрева, проверяли, как изменяется фазовый состав в зависимости от температуры. Это позволило в режиме реального времени исследовать структурные фазовые изменения и предсказать механические свойства материала.